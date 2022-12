Banküberfall in Leonding geklärt: 24-Jähriger in Haft

Im Stadtteil Doppl in Leonding ist es in der Vorwoche zu einem Banküberfall gekommen.

Er sei bereits am Montag festgenommen worden und habe die Tat gestanden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Als Motiv gab er seine angespannte finanzielle Situation an.

Ein Teil der Beute sowie die Tatwaffe und die Verkleidung wurden bei ihm sichergestellt. Der Mann wurde mittlerweile in die Justizanstalt Linz eingeliefert.

Der Serbe hatte am 16. Dezember eine Bankmitarbeiterin, die zu diesem Zeitpunkt alleine in der Filiale war, mit einer Gasdruckpistole bedroht und umgestoßen - die OÖN haben berichtet. Dann riss er beide Kassenladen heraus und flüchtete mit dem darin enthaltenen Geld.

