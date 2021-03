Banküberfall in der Linzer Innenstadt

Zahlreiche Polizeiautos, schwerbewaffnete Cobra-Beamte und Streifenbeamte, die umliegende Gebäude und die Straßenbahnen durchsuchten. Die Linzer Innenstadt war gestern am späten Nachmittag Schauplatz eines massiven Polizeieinsatzes, der viel Aufsehen erregte.

Eine halbe Stunde vor Geschäftsschluss hatte ein Unbekannter die Filiale der DenizBank am Linzer Graben überfallen. "Mit einer Faustfeuerwaffe in der Hand betrat der Täter gegen 16.30 Uhr die Filiale. Ob sich zu diesem Zeitpunkt auch Kunden in der Bank befanden, wissen wir nicht", sagt Polizeisprecherin Nicole Ebner.

Der Räuber konnte mit der Beute in unbekannter Höhe in Richtung Landstraße fliehen. Die Polizei leitete umgehend eine Alarmfahndung ein. Diese brachte bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe keinen Erfolg. Zeugen beschrieben den Täter als "eher korpulent". Weil der Täter allem Anschein nach mit einer Pistole bewaffnet war, ging die Landespolizeidirektion von einer "hohen Gefährdungslage" in der Linzer Innenstadt aus.

Im Juli 2018 war die Bankfiliale bereits einmal überfallen worden. Der Räuber trug ein Kleid und kam auf einem Tretroller zur Filiale. Besonders auffällig war neben seiner Körpergröße von rund 1,90 Metern vor allem seine Verkleidung: Er hatte rot geschminkte Lippen, trug eine Sonnenbrille, ein lilafarbenes Kleid samt Kopftuch. Mit vorgehaltener Waffe forderte er von einer Angestellten Bargeld.

Seine Flucht war ebenso skurril wie sein Auftreten: Er suchte auf einem Tretroller das Weite. Trotz einer groß angelegten Fahndung konnte der Kopftuch-Räuber bis heute nicht gefasst werden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.