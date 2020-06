Banküberfall im Mühlviertel ebenfalls geklärt

Am Donnerstag klickten für die beiden mutmaßlichen Täter die Handschellen. Die 21 und 22 Jahre alten Pregartner hatten die Bank am Montag kurz vor 12 Uhr überfallen. Nach dem Überfall fuhr das Duo im Auto des Älteren zu dessen Wohnung.

Kurztrip nach Budapest

Dort stiegen sie in den Wagen des Jüngeren um und fuhren nach Budapest. Die Tatwaffe – einen Gasrevolver – und die Maskierung sollen die mutmaßlichen Täter bei Mauthausen in die Donau geworfen haben. Nach ihrer Rückkehr aus Budapest nahm die Polizei die Verdächtigen im Mühlviertel fest. Sie gestanden die Tat. Als Motiv gaben sie an, dass sie ihren Lebensstandard aufbessern wollten. Auch ein Großteil der Beute konnte sichergestellt werden. Auf die Spur war die Polizei den Verdächtigen nach Hinweisen aus der Bevölkerung gekommen.

Noch nicht geklärt ist der Überfall auf einen Geldboten im Foyer einer Bank in Alkoven.

