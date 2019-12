Banküberfälle: Kopftuch-Räuber noch nicht gefasst

2018 wurden von insgesamt sechs Banküberfällen im Bundesland vier geklärt. Noch nicht ausgeforscht wurde einer der auffälligsten Täter aus dem Jahr 2018.

Der Mann hatte Ende Juli die Filiale der Denizbank in der Linzer Innenstadt überfallen. Der etwa 1,90 Meter große Unbekannte kam mit schwarzem Kopftuch, Sonnenbrille, rot geschminkten Lippen und einem knielangen, lilafarbenen Kleid in die Bank.

Flucht mit Tretroller

Dort bedrohte er mit einer Faustfeuerwaffe einen Mitarbeiter am Schalter und forderte Bargeld. Sein Abgang war ebenso skurril wie sein Auftreten: Die Flucht trat der Mann mit einem Tretroller an. Ebenfalls ungeklärt ist ein Überfall auf eine Bankfiliale in Nettingsdorf.

Heuer gab es inklusive des gestrigen Überfalls vier Banküberfälle, zwei davon sind geklärt. Offen ist jener Banküberfall auf eine Raiffeisenbank im Linzer Stadtteil Neue Welt, bei dem der Täter durch den Wasserwald flüchtete.

