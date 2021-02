Täter nach Banküberfall in Rainbach auf der Flucht

Der Täter war völlig schwarz gekleidet, sein Gesicht verdeckte er hinter einem schwarzen Tuch, als der unbekannte Mann am Montag gegen 11.45 Uhr die Bankfiliale in Rainbach im Innkreis (Bezirk Schärding) betrat. In seiner Hand hielt er laut Polizei eine Faustfeuerwaffe und forderte damit Geld, das ihm auch ausgehändigt wurde.

Der Mann dürfte auch einen schwarzen Rucksack für seine Beute bei sich getragen haben. Nach dem Überfall flüchtete er in unbekannter Richtung zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung blieb ohne Erfolg. Wie viel der Mann erbeuten konnte, Details zu den Geschehnissen in dem Geldinstitut und eine nähere Beschreibung des Täters gab es bisher nicht.

Genau eine Woche zuvor, vergangen Montagvormittag, ist in Leonding (Bezirk Linz-Land) im Stadtteil Doppl eine Bank überfallen worden. Die OÖN haben berichtet. Auch dort war der Räuber, der ausländischen Akzent gehabt haben soll, bewaffnet und ganz in schwarz gekleidet gewesen. Ob es einen Zusammenhang der Taten gibt, ist noch unklar.

Hinweise werden vom Landeskriminalamt Oberösterreich unter der Telefonnummer 059133/3333 entgegengenommen.

Täterbeschreibung: Ca. 185-190 cm groß, schlank, ca. 30-35 Jahre alt, Inländer (sprach in OÖ Dialekt), schwarze Kappe, schwarze Kapuzenjacke, schwarze Hose, schwarze Turnschuhe mit weißen Sohlen, vermutlich schwarzer Schlauchschal

Dieser Mann wird gesucht Bild: LPD OÖ

