Bankraub aufgeklärt: Täter drohen 15 Jahre Haft

Fünf Tage nach einem bewaffneten Banküberfall in St. Pantaleon, Bezirk Braunau, dürfte das Verbrechen geklärt sein. Beamte des Landeskriminalamts Oberösterreich konnten am 21. April in Salzburg den mutmaßlichen Täter festnehmen. Der 39-Jährige steht im Verdacht, eine Bankangestellte unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld gezwungen zu haben. Den Durchbruch in diesem Fall brachten mehrere Zeugen, die den Bankräuber auf seiner Flucht beobachteten.

Mit Hilfe dieser Hinweise und Bildern einer Überwachungskamera kamen die Ermittler dem 39-Jährigen rasch auf die Schliche. "Der Mann hat sich bei der Festnahme gewehrt, konnte dann aber rasch überwältigt werden", sagte Alois Ebner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried, gestern auf Anfrage der OÖNachrichten. "Ein Teil der Beute konnte beim Tatverdächtigen sichergestellt werden. Die Verdachtslage ist sehr dringlich", sagte Ebner und fügte hinzu: "Der Mann ist bei der Staatsanwaltschaft Ried und dem Landesgericht seit vielen Jahren amtsbekannt. Er hat sehr viele Vorstrafen, vor allem wegen Suchtmittel-, Gewalt- und Vermögensdelikten. Er ist bereits mehrfach im Gefängnis gesessen. Alle Verurteilungen stammen von den Gerichten in Ried und Salzburg."

Die erste Vorstrafe stamme aus dem Jahr 2004, seither sei der im Innviertel wohnhafte Tatverdächtige immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten, so Ebner. Gestern Nachmittag verhängte die Haftrichterin die Untersuchungshaft gegen den 39-Jährigen. Der Mann sitzt in der Justizanstalt Ried ein.

Ihm droht ein Prozess wegen schweren Raubes und eine Freiheitsstrafe bis zu 15 Jahren. Zu den Vorwürfen habe der Verdächtige bisher keine Angaben gemacht, sagt Ebner.