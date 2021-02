Bankräuber von Rainbach nach zwei Tagen verhaftet

Mittwochmorgen klickten bei dem Bankräuber die Handschellen. Die Polizeieinheit Cobra konnten in der Wohnung des Mannes Raubbeute, Tatkleidung sowie die Tatwaffe sicherstellen. Der Festgenommene zeigt sich umfassend geständig, so die Polizei. Als Motiv gab er Geldnot an. Der 32-Jährige wurde in die Justizanstalt Ried im Innkreis eingeliefert.

