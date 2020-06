Bankräuber bedrohte Angestellte: "Wenn du dich nicht wehrst, dann passiert dir nichts"

Zwei dunkel gekleidete Männer haben gestern Mittag in Wartberg ob der Aist (Bezirk Freistadt) die Sparkassen-Filiale überfallen. Das Duo konnte nach der Tat flüchten.

Die maskierten Täter betraten um kurz vor 12 Uhr die Bank. "Einer der beiden Täter hatte eine Faustfeuerwaffe bei sich, der andere einen schwarzen Müllsack", sagt Polizeisprecher Michael Babl. Der bewaffnete Mann habe die Angestellte bedroht und gesagt, wenn sie sich nicht wehre, dann passiere ihr auch nichts. Währenddessen soll sein Komplize zur Kasse gegangen sein und das Geld in seinen Müllsack gestopft haben. "Beide sind nach der Tat zu Fuß in Richtung Volksschule geflüchtet", sagt Babl. Die Polizei vermutet, dass die Täter anschließend in ein Auto stiegen und damit flüchteten.

Die Polizei leitete eine Großfahndung ein, bei der auch ein Hubschrauber kurzzeitig im Einsatz war. Doch die Fahndung blieb bis gestern Abend ohne Erfolg. Die 33-jährige Bankangestellte wurde bei dem Überfall nicht verletzt, erlitt aber einen Schock.

Dritter Bankraub im Jahr 2020

Der Überfall auf die Bank in Wartberg ob der Aist ist bereits der dritte Bankraub in Oberösterreich im laufenden Jahr. Im Februar war eine Raiffeisenbank-Filiale in Linz überfallen worden, im Mai schlug ein Täter in Gurten zu. Er konnte bereits wenige Minuten später gefasst werden. Ebenfalls im Mai hatten Unbekannte im Foyer einer Bank in Alkoven einen Geldboten abgepasst und überfallen.

