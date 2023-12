Bankomaten-Sprengung in Schlägl: Ein Täter nach Verfolgungsjagd gefasst

Zum wiederholten Mal kam es im Oberen Mühlviertel zu einer nächtlichen Bankomatsprengung.

Einige Bewohner von Schlägl (Bezirk Rohrbach) wurden in der Nacht auf Donnerstag um 3:40 Uhr durch einen lauten Knall geweckt. Drei Täter hatten in der Filiale einen Bankomaten gesprengt. Nach dem Eintreffen der Polizei flüchteten die Täter in einem dort abgestellten Auto. Die Polizei nahm die Verfolgung auf - und konnte den Wagen auf tschechischem Gebiet stoppen. Zwei der drei Männer konnten ersten Informationen zufolge flüchten, einer konnte festgenommen werden. "Ob es sich bei den Tätern um die selben wie bei den Sprengungen zuvor handelt, kann derzeit nur spekuliert werden", so Friedrich Stadlmayr von der Landespolizeidirektion Oberösterreich. Weil der Tathergang immer sehr ähnlich ablief, ist ein Zusammenhang der Sprengungen allerdings wahrscheinlich.

Sobald nähere Informationen zum Tathergang vorliegen, wird der Artikel aktualisiert.

Mehrere Bankomat-Sprengungen im Mühlviertel

Es war nicht das erste Mal, dass es zu ähnlichen Szenarien im Oberen Mühlviertel kam. Immer wieder werden im Mühlviertel Bankomaten zum Ziel dreister Räuber. Erst in den Nacht auf Mittwoch wurde das Foyer in der Sparkasse Reichenthal ( Bezirk Urfahr-Umgebung) verwüstet.

Lokalisierung: Hier kam es zur erneuten Bankomaten-Sprengung

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Lesen Sie auch: Bankomaten-Sprenger schlugen erneut im Mühlviertel zu

Auch schon im August und November schlugen Bankomaten-Sprenger im Mühlviertel zu. Und es war immer das selbe Spiel: Als die Polizisten am Tatort eintrafen, waren die Täter bereits verschwunden. Am Donnerstag gelang es der Polizei, einen der Täter festzunehmen.

Bildergalerie: Bankomat in Reichenthal gesprengt Bankomat-Sprengung in Reichenthal (Foto: TEAM FOTOKERSCHI / PANCHUK) Bild 1/9 Galerie ansehen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Franziska Giles Redakteurin nachrichten.at Franziska Giles