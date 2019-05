Bankomatdiebe gingen zwei Mal leer aus

Die Masche ist schon länger bekannt, meist stecken Banden dahinter. Die Rede ist von Bankomat-Sprengungen, um an das Bargeld zu gelangen.

In der Nacht auf Freitag haben unbekannte Täter gleich zwei Mal versucht, mit Gewalt an Geld zu kommen. Das erste Ziel war eine Bank im Linzer Stadtteil Spallerhof. Dort versuchten sie gegen zwei Uhr früh den Bankomat zu sprengen. Dieser wurde zwar stark beschädigt, an das Geld kamen sie nicht.

Noch können die Ermittler nicht sagen, ob dieselben Täter nur wenig später erneut zugeschlagen haben, aber die Vermutung liegt nahe. Denn um vier Uhr früh ging erneut ein Alarm los, dieses Mal in einer kleinen Bankfiliale im 70 Kilometer entfernten Ottnang am Hausruck. Auch da sprengten Unbekannte den Bankomaten, wieder kamen sie nicht an den Tresorbereich heran, in dem die Geldkassette aufbewahrt ist, und mussten ohne Beute flüchten. Dieses Mal rückte auch noch die Freiwillige Feuerwehr Ottnang aus. Die Polizei leitete nach beiden Sprengungen sofort eine Großfahndung im ganzen Land mit Straßensperren und Fahrzeugkontrollen ein: Vergebens. In welche Richtung der oder die Täter geflüchtet sind, ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen hat das Landeskriminalamt übernommen.

Eine Woche zuvor war in Ennsdorf (Bezirk Amstetten) ein Bankomat gesprengt worden, Anfang April gab es in Wartberg ob der Aist (Bezirk Freistadt) ein ähnliches Vorgehen. Damals wurde das Fluchtfahrzeug gefunden, ein in Steyr gestohlener Pkw.

