Bankomat in Welser Max.Center gesprengt, Täter flüchtig

Gegen 2.30 Uhr haben Unbekannte einen Bankomat im Welser Max.Center in die Luft gejagt. Die Polizei war rasch vor Ort, die Täter aber bereits auf der Flucht. "Die in solchen Fällen sofort eingeleitete Großfahndung hat noch kein Ergebnis gebracht", heißt es von der Polizei. Der oder die Täter seien weiterhin auf der Flucht. Ob Bargeld gestohlen werden konnte ist aktuell noch unklar.

Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden.

Bereits in der Nacht auf Freitag versuchte ein Mann, in der Plus City in Pasching einen Bankomat zu sprengen. Auch in Wien wurden zuletzt ähnliche Fälle gemeldet.

Lokalisierung - Max.Center Wels:

