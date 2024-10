Bankomat in Alkoven gesprengt: Vermummte Täter auf der Flucht

Die beiden Täter flüchteten nach der Tat um 3.26 Uhr in einem dunklen Pkw - laut Zeugenaussagen vermutlich mit Stufenheck - in Richtung Alkovener Zentrum. Das teilte die Polizei am Mittwochvormittag mit. Die Marke des Wagens ist noch unbekannt. Eine großangelegte Fahndung verlief bisher negativ.

Wer hat etwas gesehen? Die Täter waren mit schwarzer Überziehhaube, schwarzer Jacke, schwarzer Hose und schwarzen Stiefeln bekleidet. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich mit Hinweisen an das Landeskriminalamt OÖ unter 059133/403388 zu wenden.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

