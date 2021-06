Bankbedienstete mit Pistole bedroht: Fahndung in Linz

Stundenlang kreiste ein Polizeihubschrauber gestern, Freitag, über den Dächern der Landeshauptstadt Linz. Der Grund war die Fahndung nach einem Bankräuber, der im Stadtteil Urfahr eine Raiffeisen-Filiale überfallen hatte. Verletzt wurde zum Glück niemand. Dem Täter gelang die Flucht.

Es war gegen 10.30 Uhr, als der unbekannte Mann die Bank an der Kreuzung Hauptstraße und Rudolfstraße betrat. Wie Michael Babl von der Pressestelle der Landespolizeidirektion berichtete, trug der Tatverdächtige eine Sonnenbrille und eine FFP2-Maske. Bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzenpullover, die Kapuze hatte er sich noch übers Haupt gezogen.

Bewaffnet war er laut Polizei mit einer Pistole. Ob es sich um eine Attrappe handelte, stand gestern nicht fest. Jedenfalls habe die Schusswaffe täuschend echt ausgesehen. Diese richtete er in der Bank auf zwei Angestellte, die nebeneinander an zwei Schaltern standen. In deutscher Sprache mit ausländischem Akzent forderte er Geld. Zu diesem Zeitpunkt waren noch zwei Kundinnen in der Filiale anwesend. Das Bargeld, das ihm die Angestellten aushändigen mussten, stopfte der Täter in ein weißes Plastiksackerl.

Zu Fuß geflüchtet

Im Anschluss lief er zu Fuß davon. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Angestellten schon die Exekutive alarmiert. Wenige Augenblicke später traf auch schon die erste Streife ein. Doch da war der Bankräuber kurz zuvor bereits nach Norden in Richtung Petrinum davongelaufen. Dennoch konzentrierte sich die Alarmfahndung der Kriminalpolizei auf das gesamte Stadtgebiet. Doch ein Fahndungserfolg wurde nicht erreicht.

Die Ermittler befragten gestern Zeugen und werteten die Überwachungskameras in der Bankfiliale aus. Nähere Ergebnisse waren zu Redaktionsschluss noch nicht bekannt.