Bangen um Mühlviertlerin im Koma

Im Linzer Kepler Universitätsklinikum kämpfen die Ärzte weiter um das Leben einer 55-Jährigen. Wie berichtet, war die Frau Montagabend mit ihrem stark alkoholisierten Sohn in Streit geraten. Die 55-Jährige wird auf der Intensivstation am Neuromed-Campus betreut. Ihr Zustand sei "gleichbleibend schlecht", hieß es am Mittwoch auf Anfrage der OÖNachrichten aus dem Krankenhaus.

Es war kurz nach 20 Uhr, als der 26-jährige Sohn und seine Mutter Montagabend in einem Wohnhaus in Rohrbach aneinandergerieten. Der 26-Jährige dürfte daraufhin mehrmals auf seine Mutter eingeschlagen haben. Eine Bekannte der beiden wurde zur Zeugin, sie ergriff sofort die Flucht und lief zum Nachbarn.

Frau lag auf der Kellerstiege

Als dieser in die Wohnung der 55-Jährigen hinüberging, fand er die 55-Jährige auf der Kellerstiege liegend. Kurze Zeit später ging bei der Rettung ein Notruf ein, eine Frau sei über eine Treppe gestürzt. Die Rettungsmannschaft brachte die schwer verletzte Frau ins Krankenhaus nach Rohrbach, wo sie erstversorgt wurde. Ihr Sohn blieb währenddessen in der Wohnung zurück. Die lebensgefährlich verletzte 55-Jährige wurde später ins Linzer Uniklinikum überstellt.

Hintergründe weiter unklar

Noch völlig unklar ist, warum es zu der Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen ist. Ebenso unklar ist der genaue Tathergang. "Aktuell kann nur sehr wenig sicher gesagt werden", sagt Ulrike Breiteneder von der Staatsanwaltschaft Linz. "Wesentlich ist für uns, wie es zu dem Sturz gekommen ist."

Die Ermittlungen laufen vorerst wegen schwerer Körperverletzung. Klarheit hatte sich die Staatsanwaltschaft von der Befragung des Sohnes erhofft, doch der forderte seinen Anwalt an und schwieg sich aus.

Der 26-Jährige war Montagabend, als er mit seiner Mutter in Streit geriet, stark betrunken. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.