Bande stahl teure Uhren aus Fitnessstudios

Die Verdächtigen wurden im Sommer in Rumänien festgenommen und bis vergangenen Mittwoch nach Österreich ausgeliefert, berichtete die Polizei am Freitag. Die Schadenssumme beläuft sich auf 135.000 Euro.

Gegen die rumänischen Staatsbürger im Alter von 36 bis 48 Jahren, die sich ausschließlich für teure Uhren - etwa der Marken Rolex und IWC - interessiert hatten - war ein internationaler Haftbefehl erlassen worden, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Freitag. Wie sich die Bande Zugang zu den Fitnesscentern verschafft hatte, sei noch unklar. Die Verdächtigen sind teilgeständig und befinden sich derzeit in einer Justizanstalt.

Polizei sucht nach Opfern

In Niederösterreich sucht die Polizei nach den Besitzern von Schmuckstücken, die einem Juwelier in Brünn (Tschechien) angeboten worden sind. Am Freitag wurden Fotos des mutmaßlichen Diebesguts veröffentlicht. Es könnte laut einer Aussendung von Einbruchs- bzw. Einschleichdiebstählen in Niederösterreich, Oberösterreich, in der Steiermark oder im Burgenland stammen.

Unter den goldenen Schmuckstücken war u.a. Eheringe mit der Gravur "4. JULI 1987", "Lois 1959" und "Poldi 1939" sowie ein Anhänger mit "J M". Die Besitzer werden gebeten, sich beim Landeskriminalamt Niederösterreich (Tel.: 059133-30-3048) zu melden.

