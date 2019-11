Bande richtete 4,6 Millionen Euro Schaden an

„Es sind enorme Verbrechen von hoch professionell organisierten Tätergruppen, die wir klären konnten und darauf sind wir sehr stolz“, sagte Franz Popp, stv. Landespolizeidirektor von Niederösterreich, am Montagvormittag bei einer Pressekonferenz. Die Bande soll 13 Bankomaten aufgebrochen haben, elf hochpreisige und vor allem PS-starke Autos gestohlen und zahlreiche Geschäftseinbrüche begangen haben. Dabei richteten sie einen Schaden in Höhe von 4,6 Millionen Euro an.

„Sie verwendeten immer gestohlenen Kennzeichen, sobald sie in Österreich einreisten trugen sie Sturmmasken und kundschafteten die Tatorte, die immer nahe Autobahnen lagen, penibel aus. Sie überließen nichts dem Zufall“, sagte Omar Haijawi-Pirchner, Leiter des Landeskriminalamt OÖ.

Seit März dauerten die Ermittlungen der Polizei an. Damals gab es in Niederösterreich und dem Burgenland die ersten vier Bankomateinbrüche. Auffallend war, dass die Tatort immer angezündet wurden. Im April rammten die Täter bei einem Fall in Niederösterreich auch ein Polizeiautos, steckten ihr Fluchtauto in Brand. Ähnliche Fälle gab es auch im Mai. „Wir hatten so viele Fakten, dass wir wussten, dass ist die kriminelle Champions League“, sagte Haijawi-Pirchner. Polizisten und Unbeteiligte seien zunehmend in Gefahr gewesen. Die Täter flüchteten mit 250 km/h auf den Autobahnen, verwendeten Krähenfüße, um die Polizei abzuhängen oder zerstachen schon vor den Einbrüchen die Reifen von Streifenwagen.

Ende Mai sei festgestanden, dass die Täter aus einem östlichen Nachbarland stammen müssen. Die Zusammenarbeit mit der Cobra und anderen europäischen Ländern wurde forciert. Es wurde die Sondereinheit „Operation Krähe“ ins Leben gerufen.

Am 4. Juni waren die Täter auch in Oberösterreich aktiv. Sie versuchten vergeblich, einen Bankomat in einer Supermarkt-Filiale in Vorchdorf aufzubrechen. Sie zündeten das Foyer an und auf der Flucht auch ihr PS-starkes gestohlenes Fluchtauto. Die Sondereinheit führte tägliche Einsätze mit 100 Beamten in Niederösterreich und dem Burgenland durch. Anfang November gelang es den Ermittlern, nach einem Bankomateinbruch in Warschau (Polen) zwei Täter auszuforschen. Am 12. November nahmen Cobra-Beamte den Hauptverdächtigen, der mit seiner Familie in Wien im Untergrund lebte, nahe seiner Wohnung fest. Der Drahtzieher ist ein 44-jährige, einschlägig vorbestrafter Slowake, der erst im November 2018 vorzeitig in der Slowakei aus der Haft einlassen worden ist. Auch in der Slowakei ist ein Komplize (36) festgenommen worden, er sitzt in Auslieferungshaft.

