Bande missbrauchte Wehrlose als Bettler - 22-Jähriger in Haft

Äußerst gewalttätig ging eine rumänisch-ungarische Bande von Menschenhändlern vor: Die Täter beuteten gesundheitlich und psychisch angeschlagenen Personen aus, indem sie sie in Österreich und Deutschland betteln schickten.

Die Bande ist bereits seit 2019 Gegenstand von Ermittlungen der Polizeibehörden in Rumänien, Ungarn und Deutschland. Nachdem sich einer der Hauptbeschuldigten mit seiner Lebensgefährtin im Bezirk Steyr-Land niedergelassen hatte, wurden auch das Landeskriminalamt Oberösterreich und das Bundendeskriminalamt mit einbezogen. Die Verdächtigen fanden ihre Opfer in Rumänien und Ungarn und schmuggelten sie nach Österreich und Deutschland, wo sie sie zum Betteln zwangen. In Österreich wurden sie nach Feldkirch, Linz, Bad Hall und Steyr gebracht, in Deutschland waren es Berlin, Nürnberg und Ingolstadt. Als Verpflegung sollen sie nur Alkohol und wenig Nahrungsmittel erhalten haben.

Insgesamt handelte es sich um elf Opfer, die den Tätern laut Europol rund 200.000 Euro einbrachten. Am Mittwoch wurden vier Verdächtige festgenommen, davon einer in Österreich. Der 22-Jährige wurde in die Justizanstalt Garsten gebracht.