Ball der Oberösterreicher in Wien: "Kummst a?"

Gesang, Tanz und Genuss – mit dieser Mischung ziehen die Oberösterreicher am 21. Mai wieder in das Wiener Rathaus ein. Nach zwei Jahren Pause ist die Vorfreude auf die 119. Ausgabe des Oberösterreicher-Balls ganz besonders groß. "Ich freue mich darauf, zahlreiche Gäste aus Wien und Umgebung, Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher und viele weitere Gäste aus Wirtschaft, Kultur und Sport bei unserem Frühjahrsball begrüßen zu können", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer, der die Schirmherrschaft des Balls übernimmt. Für ihn ist die Veranstaltung besonders in schwierigen Zeiten "ein Zeichen der Zukunft und der Hoffnung", sagt Stelzer.

Im Rampenlicht des Oberösterreicher-Balls steht in diesem Jahr das Innviertel, das mit Musik, Kulinarik und Brauchtum in Wien vertreten ist. Besonders zu den musikalischen Beiträgen von herausragenden Innviertler Musikgruppen kann das Tanzbein geschwungen werden. Ballgäste können sich schon jetzt auf die Klangtüftler von folkshilfe und den DJ Rene Rodrigezz freuen. Als besonderes Highlight tritt das Musicalensemble des Linzer Musiktheaters auf und bringen weltberühmte Hits aus der "Rocky Horror Picture Show" bis hin zu "Bohemian Rhapsody" auf die Bühne nach Wien.

Für jeden Geschmack

Die kulinarischen Highlights bringen die Innviertler Gastronomen mit nach Wien: Von der Bier-Vielfalt bis hin zu den regionalen Schmankerln ist für jeden Geschmack etwas zu finden. "Der Ball der Oberösterreicher ist ein verbindendes Ereignis zwischen der Region und der Bundeshauptstadt", freut sich Rudolf Greiner, Bezirkshauptmann von Schärding.

Tickets für den Ball der Oberösterreicher sind im Vorverkauf in allen teilnehmenden Raiffeisenbanken, Heimatwerkfilialen in Oberösterreich sowie online unter oeticket.com erhältlich.