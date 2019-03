Bald kommt wieder Bewegung in die Aktenaffäre

LINZ. Ruhig ist es zuletzt geworden rund um die Linzer Aktenaffäre. Doch bald dürfte wieder Bewegung in die Sache kommen, deren Ausgangspunkt fast 2000 Strafanzeigen waren, die in der Magistratsabteilung für Verwaltungsstrafen ab 2010 so lange liegen gelassen wurden, bis sie verjährt waren.

Mit Spannung wird im Linzer Rathaus auf den Endbericht des Bundesrechnungshofs (RH) gewartet. Im Rohbericht hatten die Prüfer Bürgermeister Klaus Luger (SP) und die Magistratsdirektion als "Mitverursacher" der Causa gesehen, was eine sehr ausführliche Stellungnahme der Stadt nach sich zog. Diese Stellungnahme wird in den Endbericht eingearbeitet, der noch im Frühling veröffentlicht werden soll. In absehbarer Zeit sollte dann auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft darüber entscheiden, ob gegen Luger und fünf Magistratsmitarbeiter, gegen die wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs ermittelt wird, Anklage erhoben wird.

