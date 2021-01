Bald Entscheidung über "Listenhunde"

In Wien, Niederösterreich und Vorarlberg gibt es sogenannte "Listenhunde": Dabei handelt es sich um eine Auflistung jener Hunderassen, die als gefährlich eingestuft werden. Darauf zu finden sind u. a. Pitbull, Rottweiler oder Mastiff.

In Oberösterreich hat die Attacke eines freilaufenden Pitbulls im Juli 2019 in Ottensheim, bei der ein zwölfjähriger Bub schwer verletzt worden war, die Diskussion ausgelöst, ob die Einführung einer "Rasseliste" sinnvoll ist. Im gestrigen Landtag war die Novelle des Hundehaltegesetzes erneut Thema. Der zuständige Landesrat Wolfgang Klinger (FP) betonte, dass es den Vorfall in Ottensheim nicht gegeben hätte, wenn die Besitzer alle Vorschriften eingehalten hätten.

Klinger kündigte an, dass es am Montag eine entscheidende Sitzung mit Experten geben werde, "deren Meinung zu einer Rasseliste für mich bindend ist", sagte er. Grünen-Obmann Gottfried Hirz hatte die Anfrage gestellt, auf welcher wissenschaftlichen Grundlage die Entscheidung getroffen werden soll. Hirz kritisiert, dass die Entscheidung über die Einführung von Rasselisten bereits fallen soll, bevor die Novelle im Landtag beraten wird. Er betont auch, dass wissenschaftliche Studien keine rassespezifische Gefährlichkeit von Hunden nachweisen würden.

"Das Problem hängt immer an der Leine", sagte Klinger in Richtung Hundehalter. In Oberösterreich werden 78.000 Hunde gehalten, jährlich komme es zu 200 Vorfällen, sagte er. Oberösterreich sei auf einem guten Weg, aber noch nicht dort, wo es sein sollte.

Abgesehen von einer "Rasseliste" sollen die Hundehalter künftig mehr in die Pflicht genommen werden. So soll der Sachkundeunterricht schon vor Anmeldung des Hundes absolviert und mit einer Prüfung abgeschlossen werden. Und Versicherungen sollen Hundehalter, die die Haftpflichtversicherung nicht bezahlen, in ihren Wohngemeinden melden.

