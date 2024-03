Bagger kippte im Traunviertel von Böschung - 33-Jähriger schwer verletzt

Zu einem schweren Unfall kam es am Freitagnachmittag bei Arbeiten mit einem Bagger vor einem Bauernhof in Steinerkirchen an der Traun.

Ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land hatte gegen 15:30 Uhr versucht, den Bagger über eine Böschung zu manövrieren, als das schwere Fahrzeug kippte.

Ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden konnte nicht mehr ausweichen und wurde unter dem Bagger eingeklemmt. Der 29-Jährige konnte den Verletzten noch selbstständig befreien, dann verständigte er die Rettung. In welchem Verhältnis die beiden zueinander standen, stand laut Polizei am späten Nachmittag noch nicht fest.

Mit schweren Verletzungen wurde der 33-Jährige in das Klinikum Wels gebracht.

