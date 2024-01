Bagger in der Enns versunken: Fahrer (34) konnte sich selbst befreien

Ein Bagger samt Fahrer ist in der Obersteiermark in die Enns gestürzt.

Zu einer aufwändigen Bergung rückten am Montag Feuerwehrleute aus Oberösterreich und der Steiermark aus. In der Gemeinde St. Gallen (Bezirk Liezen) war gegen Mittag ein Bagger in die eiskalte Enns gestürzt. Der 34-jährige Lenker hatte Glück. Er kam mit Schnitt- und Schürfwunden davon, berichtet die Polizei.

Bagger-Bergung in St. Gallen Bild: FF ROTTENMANN/OBM WOLFGANG LEITNER

Der junge Kärntner war im Staubereich des Verbund-Kraftwerks Altenmarkt mit Hangsicherungsarbeiten beschäftigt und rutschte selbst mit dem Steigbagger über die Wegböschung in den Fluss. Mit vereinten Kräften gelang es, das Schwerfahrzeug zu bergen. Der Kommandozug Steyr rückte mit einem Kranfahrzeug an, um den Bagger aus knapp sieben Metern Tiefe aus dem stark strömenden Wasser zu heben. Auch die Freiwillige Feuerwehr Großraming stand im Einsatz, um Ölsperren zu errichten. Zu einem Austritt soll es aber letztlich nicht gekommen sein.

Bagger-Bergung in St. Gallen Bild: FF ROTTENMANN/OBM WOLFGANG LEITNER

Insgesamt waren sechs Feuerwehren aus der Steiermark und Oberösterreich und mehr als 70 Einsatzkräfte an Ort und Stelle. Unter ihnen waren auch Taucher.

Bild: FF ROTTENMANN/OBM WOLFGANG LEITNER

