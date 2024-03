Bäume aus Angst vor Haftung gefällt

Angekündigt wurde die Reform der Baumhaftung in Österreich bereits vor mehr als zwei Jahren, am gestrigen Dienstag wurde die neue Rechtsgrundlage im Justizausschuss in Wien beschlossen. Damit werde für einfache, klare und faire Haftungsbedingungen für alle Baumhalter gesorgt, der überschießende Kahlschlag beendet und mehr Natur in den Städten ermöglicht, so Justizministerin Alma Zadic (Grünen).

25.000 bis 30.000 Euro pro Baum

Die österreichische Rechtslage unterscheidet zwischen Bäumen im und außerhalb des Waldes. Vor allem Bäume in der Stadt, etwa in Parks oder auf Spielplätzen, wurden von den Behörden bisher aus Angst, im Schadensfall zahlen zu müssen, frühzeitig und ohne gewichtigen Grund zurückgeschnitten oder gar gefällt. Oftmals mussten neue Bäume gepflanzt werden – Kostenpunkt 25.000 bis 30.000 Euro pro Baum.

Der neue Paragraf im Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) tritt ab 1. Mai 2024 in Kraft und nimmt etwa Bäume im Stadtgebiet aus der Gebäudehaftung. Zudem entfällt die Beweislastumkehr. Es muss jetzt nicht mehr der Baumhalter – Städte, Unternehmen oder Privatpersonen – beweisen, dass beispielsweise der heruntergebrochene Ast nicht für den Kratzer im neuen Auto verantwortlich ist. „Mit dieser neuen Lösung ist allen geholfen“, betont Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (VP).

Reform gehe nicht weit genug

Oberösterreichs Umweltanwalt Martin Donat begrüßt in einer ersten Reaktion, dass „etwas bei der Baumhaftung getan wird“. Die Reform gehe ihm aber nicht weit genug. Unter anderem wurde das in einer Petition geforderte Haftungsprivileg nicht auf den ganzen Wald ausgeweitet. „Das wäre eine Erleichterung für die Waldbesitzer gewesen und hätte mehr Verantwortung bei den Erholungssuchenden eingefordert“, sagt Donat. Es gilt weiterhin, dass jeder, der im Wald auf einem Weg spaziert, den Grundeigentümer im Falle eines Unglücks haftbar machen kann.

Die wichtigsten Eckpunkte der "Baumhaftung Neu":

Klare neue Regeln : Es wird klargestellt, dass Baumhalter nur noch für Schäden durch umgefallene Bäume oder herabfallende Äste haften.

Umkehr der Beweislast : Kläger:innen müssen nun nachweisen, dass ein Schaden durch mangelnde Sorgfaltspflicht seitens der Baumhalter:innen verursacht wurde.

Angemessene Pflichten : Die Sorgfaltspflichten orientieren sich am Standort des Baumes. Bäume an sicheren Orten unterliegen weniger strengen Regeln, während eine verstärkte Kontrolle für Bäume in der Nähe von Kindergärten oder belebten Orten vorgesehen ist.

Naturbaum als Ziel : Erstmals wird gesetzlich festgehalten, dass Bäume möglichst naturbelassen bleiben sollen, insbesondere in Naturdenkmälern oder Nationalparks.

Alle Regeln auf einen Blick : Sie sollen auf einen Blick erkennen, für welchen Baum welche Regeln gelten. Dafür hat die Plattform „Zukunft mit Bäumen – Bäume mit Zukunft“ in Zusammenarbeit mit dem Justizministerium, der Stadt Wien und wissenschaftlichen Einrichtungen einen Leitfaden erarbeitet. Diesen finden Sie unter: https://baumkonvention.at/plattform/leitfaden

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Daniel Gruber Redakteur Oberösterreich Daniel Gruber