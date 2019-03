Bäckermarkt: Korn für Korn guter Geschmack

LINZ. Premiere: Der 1. Oberösterreichische Bäckermarkt findet am Samstag in den Promenaden Galerien statt.

20 Bäcker aus dem ganzen Land präsentieren ihre Spezialitäten. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Korn für Korn guter Geschmack. Das versprechen die Organisatoren, wenn am Samstag von 10 bis 17 Uhr der 1. Oberösterreichische Bäckermarkt in den Promenaden Galerien in Linz stattfindet. Präsentiert wird die Veranstaltung von den OÖNachrichten, der Eintritt ist frei.

"Am guten Brot hat sich nichts geändert. Mehl, Wasser, Salz und ein paar Gewürze, gut gebacken. Das ist es", sagt Reinhard Honeder, Bäcker aus Weitersfelden und Initiator des Bäckermarktes. Insgesamt sind es 20 Handwerksbäcker aus dem ganzen Land, die ihre ausgewählten Spezialitäten präsentieren. Die leidenschaftlichen Handwerker werden dabei Einblicke in ihr Können geben, das ganze Haus wird in einen frischen Brotbackduft gehüllt.

Ein Auszug aus dem Angebot: Zu verkosten gibt es unter anderem Innviertler Zelten, Steyrdorf-Dachschindeln, Mühlviertler Mostbrot oder Bio-Walnussbrot. Außerdem gibt es für Kinder eine Backstube und Gewinnspiele mit köstlichen Sofortgewinnen.

Speck- und Rohpökel-Spezialitäten sowie hervorragende Craft-Biere werden den Gaumen der Besucher verwöhnen, dazu informieren Schüler und Lehrer der HTL für Lebensmitteltechnologie und der Berufsschule 10, welche Formen von Ausbildungen es in diesem traditionellen Handwerk gibt.

