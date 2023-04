Bäckermarkt heute in den Promenaden Galerien

Wasser, Mehl, Hefe und erlerntes Handwerk: An den Zutaten für einen guten Laib Brot laut Bäckermeisterin Natalie Frühwirth sich seit Jahrhunderten nichts geändert. Die 30-Jährige führt die gleichnamige Bäckerei in Altmelon, die sie vor rund zwei Jahren von ihren Eltern übernommen hat

Am heutigen Samstag ist Frühwirth als eine von 24 Handwerksbäckern beim 2. Oberösterreichischen Bäckermarkt in den Linzer Promenaden Galerien zu Gast. Dort können Besucher von 10 bis 16 Uhr regionale Spezialitäten bei freiem Eintritt verkosten. Am Stand der Bäckerei Frühwirth wird etwa das "Hoamatbrot", bei dem sämtliche Zutaten aus Altmelon und Umgebung stammen, ausgegeben. "Für die Kunden ist es mittlerweile wichtig zu wissen, woher ihre Lebensmittel stammen", sagt Frühwirth.

Natalie Frühwirth hat vor rund zwei Jahren den Familienbetrieb von ihren Eltern übernommen. Bild: PP Media

Der Beruf des Bäckers sei ihr schon "in die Wiege gelegt worden", erzählt Frühwirth. "Ich bin in dieser Bäckerei aufgewachsen und habe schon mit 17 Jahren beschlossen, den Betrieb irgendwann zu übernehmen". Faszinierend sei am Bäckerhandwerk, dass "kein Tag wie der andere ist". Ständig tüftle sie an neuen Rezepten oder teste aus, wie bestehende noch besser werden können.

In die elterlichen Fußstapfen wird auch bald Alexander Maislinger treten. Schon jetzt ist der 26-Jährige Miteigentümer des Betriebes mit fünf Filialen im Salzkammergut. Die tägliche Arbeit in der Backstube mache den Beruf laut Maislinger einzigartig: "Das Resultat meiner Arbeit kann ich jeden Tag in Form von frischen Weckerln und Brotlaiben sehen, das gibt einem schon irrsinnig viel zurück."

Stv. Landesinnungsmeister Honeder: „Wir verschließen uns nicht dem Fortschritt“. Bild: Volker Weihbold

Der stellvertretende Landesinnungsmeister und Initiator des Bäckermarkts, Reinhard Honeder, sieht das Berufsbild des Bäckers im Wandel. "Natürlich sind wir ein sehr traditionelles Gewerbe, wir verschließen uns aber auch nicht dem technischen Fortschritt." So gebe es etwa seit zwei Jahren neben der klassischen Bäckerlehre auch die Ausbildung zum Backtechnologen, wo der Umgang mit modernen Anlagen in den Fokus gerückt wird.

Der Bäckermarkt findet heute, Samstag, von 10 bis 16 Uhr, in den Promenaden Galerien in Linz statt. Der Eintritt ist frei.

