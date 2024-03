Bäckerei in Hartkirchen explodiert: Sachschaden, aber keine Verletzten

Nach ersten Berichten von Einsatzkräften gibt es bei der Explosion einer Bäckerei am Mittwoch in Hartkirchen (Bezirk Eferding) glücklicherweise keine Verletzten zu beklagen. Die Wucht der Detonation war so stark, dass Teile der Fassade bis zu 50 Meter weit, rund um das Gebäude verstreut wurden.



Die Ursache der Explosion ist noch unklar. Einsatzteams sind derzeit intensiv damit beschäftigt, die Lage zu sichern und einen detaillierten Überblick über das Ausmaß der Schäden zu gewinnen.

