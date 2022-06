Badewetter am Wochenende

"An diesem Wochenende wird es in Oberösterreich schön warm", sagt Meteorologe Alexander Ohms von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Und lächelt. Schließlich mag er persönlich auch die warme Jahreszeit lieber als die kalte.

Und dieses Wochenende wird es warm. Richtig warm. Am Samstag sind bis zu 32 Grad Celsius vorhergesagt, am Sonntag könnte die Temperaturanzeige bis auf 36 Grad steigen. "Da kommt eine Erfrischung in einem der Freibäder genau richtig", meint auch Linz-AG-Sprecherin Susanne Gillhofer, wobei die Linzer Bäder heuer bislang nicht über mangelnden Besuch klagen können.

60.000 Besucher

"Allein im Mai haben wir im Parkbad 20.000 Besucher registriert", weiß Gillhofer. In allen Linzer Freibädern, die von der Linz AG betreut werden, waren es Ende Mai sogar schon mehr als 60.000 Besucher. Wie sind diese Zahlen im Vergleich zu den Vorjahren einzuordnen? "Die vergangenen beiden Jahre kann man aufgrund von Corona nicht wirklich vergleichen, aber in Relation zum Jahr 2019, also vor Ausbruch der Pandemie, haben wir heuer sogar mehr Besucher", sagt Gillhofer.

Im Linzer Parkbad wurden allein im Mai bereits 20.000 Besucher registriert. Bild: Linz AG

Ähnlich groß ist auch der Zustrom zu den Badeseen in Oberösterreich an diesem Wochenende. "Gerade dieses Wochenende ist die Nachfrage groß, aber es sind noch Unterkünfte frei", heißt es beispielsweise vom Attersee-Tourismus. Ähnliches ist auch von anderen beliebten Bade-Destinationen im Land zu hören.

Hitzewelle bald vorbei

Und das, obwohl viele der Seen noch recht kühl sind. Die Temperaturen liegen meist rund um 20 Grad, etwa im Attersee. Ausreißer sind – wie fast immer – der Pichlinger See mit 24 Grad oder der Pleschinger See, der wie die Feldkirchner Badeseen bereits 23 Grad hat. Spitzenreiter ist zumindest derzeit der Holzöstersee, der in Franking (Innviertel) liegt, der Moorsee ist bereits 25 Grad warm.

"Durch die Hitze in den kommenden Tagen werden aber auch die anderen Seen wärmer", sagt Ohms, "das ist auch für die weitere Badesaison nicht unwichtig." Wobei die erste große Hitzewelle des heurigen Sommers am Montag schon wieder vorbei sein soll. "Es wird etwas kühler, aber auch wesentlich schwüler, das bedeutet, dass es zumindest gefühlt weiter heiß bleiben wird, aber die Gewittergefahr steigt", sagt Meteorologe Ohms.

Die Seetemperaturen in Oberösterreich

Attersee: 20 Grad

Badesee Klaffer: 20 Grad

Badesee Mitterkirchen: 23 Grad

Badesee Pramet: 19 Grad

Badesee Rechberg: 22 Grad

Badesee St. Konrad: 22 Grad

Badesee Tragwein: 23 Grad

Feldkirchner Badeseen: 23 Grad

Gosausee: 11 Grad

Grabensee: 24 Grad

Hallstätter See: 18 Grad

Heratinger See: 25 Grad

Höllerersee: 24 Grad

Holzöstersee: 25 Grad

Irrsee: 20 Grad

Vorderer Langbathsee: 18 Grad

Mondsee: 20 Grad

Oedtersee: 18 Grad

Offensee: 19 Grad

Pichlinger See: 23 Grad

Pleschinger See: 24 Grad

Traunsee: 18 Grad

Weikerlsee: 25 Grad

Wolfgangsee: 23 Grad