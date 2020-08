Badeunfall im Feldkirchner See: Zeuge rettete Vierjährige

Die Vierjährige war am späten Montagnachmittag beim Spielen im Feldkirchner Badesee III untergegangen. Laut Polizei war das kleine Mädchen unbeaufsichtigt und trug keine Schwimmhilfe. Ein 28-jähriger Kärntner, der das Geschehen beobachtet hatte, eilte der Vierjährigen zu Hilfe. Er zog das Mädchen, das mit dem Gesicht nach unten im Wasser trieb und sich nicht mehr bewegte, an Land.

Nachdem er das Kind, das bereits wieder hustete, in die stabile Seitenlage gebracht hatte, übernahmen zwei zufällig anwesende Notärzte die weitere Versorgung. Der Notarzt brachte die kleine Patientin in das Kepler Uniklinikum nach Linz. Ihr Zustand dürfte zu diesem Zeitpunkt bereits wieder stabil gewesen sein, teilte die Polizei am Abend mit.

