Badeplätze: Warum Oberösterreich keine Sperren plant

Der Neusiedler See ist Sperrgebiet. Zumindest für alle, die ihren Hauptwohnsitz nicht in einem Umkreis von 15 Kilometern haben.

Eine entsprechende Verordnung, die den Zugang auf diesen Personenkreis beschränkt, hatte Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SP) Mittwochabend angekündigt. Ausnahmen gibt es nur für Fischer und Besitzer von Seehütten. Die Gewährung weiterer Zutrittsbewilligungen soll den Bezirksbehörden obliegen. Der genaue Verordnungstext lag gestern noch nicht vor, am Abend sickerte aber durch, dass die Einschränkung zunächst bis 30. April gelten soll.

Derzeit lockt das Wetter ohnehin nur Hartgesottene zum Baden. Doch was passiert, wenn die Temperaturen steigen? Diese Frage stellt sich in Oberösterreich vor allem in Gemeinden mit frei zugänglichen Badeseen. Wie will man mit dem erwartbaren Andrang umgehen – zumal die Freibäder für Badegäste heuer vorerst nicht mit 1. Mai offenstehen werden?

"Wir rechnen mit Ansturm"

"Wir rechnen mit einem enormen Ansturm", sagt Eduard Seib, Bürgermeister der Innviertler Gemeinde Pramet (VP). Beim Prameter Badesee schneide man derzeit die Hecken zurück, damit eine größere Liegefläche entstehe. "Wie genau wir den Zugang zum See regeln werden, steht noch in den Sternen. Es gibt bis dato keine genauen Vorgaben, daher müssen wir noch abwarten." Auch in Waldhausen (Bezirk Perg) harrt man noch der weiteren Entwicklung.

Ganz beziehungsweise zum Teil in Landeseigentum sind der Badesee Wildenau in Aspach und der Holzöstersee in Franking (Bezirk Braunau). "Momentan haben wir noch keinen genauen Plan, weil sich gefühlt jeden Tag etwas ändert, sagt der Frankinger Bürgermeister Josef Lasser (VP). "Ich könnte mir vorstellen, dass vom Land eine Art Ordnungsdienst organisiert wird", sagt der Aspacher Ortschef Georg Gattringer (VP).

Beim Land Oberösterreich verweist man auf OÖN-Anfrage auf die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus – allen voran die Pflicht zum Abstandhalten.

"Aus heutiger Sicht keine Sperre"

Das gelte auch für einen allfälligen Badebetrieb an Seen – und werde von der Polizei kontrolliert. Das Osterwochenende habe aber gezeigt, dass die Oberösterreicher bei den Verhaltensregeln sehr diszipliniert seien, sagt ein Sprecher des Krisenstabes des Landes. Eine Sperre von Badeseen oder eine Verordnung wie im Burgenland sei "aus heutiger Sicht nicht geplant".

Zudem würden die geltenden Bestimmungen Ausflugsfahrten ohnehin einschränken. Im Salzkammergut habe man darüber hinaus die Parkmöglichkeiten an neuralgischen Orten – darunter die Badeplätze Litzlberg (Attersee) und Bräuwiese (Traunkirchen) – eingeschränkt.

Auch für die Stadt Linz ist eine Regelung wie im Burgenland an den Linz-AG-Badeseen in Pichling und Plesching "kein Thema", wie Bürgermeister Klaus Luger (SP) den OÖN sagt. "Ich entscheide sicher nicht, dass nur Linzer die Seen nutzen dürfen."

Für einen Badebetrieb müsse man noch die Regelungen des Bundes abwarten. Sollte kein Verbot kommen, zählt auch Luger auf das Verantwortungsbewusstsein der Menschen. "Ich appelliere jetzt schon an alle, die jeweils geltenden Regeln einzuhalten und Abstand zu halten." Beschränkungen seitens der Stadt werde es aus heutiger Sicht nicht geben. Ähnlich macht es der Trauner Bürgermeister Rudolf Scharinger (SP) am Oedter See. "Man muss Toleranz haben. Es gibt viele Leute, die keinen Garten oder Balkon haben", sagt er.

Am Oedter See würden Hinweistafeln aufgestellt, die auf die geltenden Bestimmungen hinweisen, sagt Scharinger. Zudem seien Security-Mitarbeiter ab heute unterwegs, um Besucher beispielsweise auf das Abstandhalten hinzuweisen.

Auch die öffentlichen Badeplätze am Traunsee in Gmunden bleiben offen. "Wir haben das am Mittwoch diskutiert und sind zum Entschluss gekommen, nichts zu sperren", sagt Bürgermeister Stefan Krapf (VP). So hält das auch die Gemeinde Attersee. "Ich denke, es sollte mittlerweile klar sein, dass man auf längere Ausfahrten noch verzichten soll. Deswegen sehen wir derzeit auch keine Notwendigkeit, öffentliche Badeplätze zu sperren", sagt Bürgermeister Walter Kastinger (VP).

In Sankt Wolfgang bleiben die Spielplätze und öffentlichen Badeplätze bis Ende April vorerst geschlossen. Kommende Woche wird im Gemeinderat debattiert, "wann wir mit den Lockerungen beginnen", sagt Bürgermeister Franz Eisl (VP).

