Baden im Pleschinger See erlaubt, im Parkbad nicht

"Dass die Bevölkerung die Vorgaben der Regierung bisher so konsequent eingehalten hat, lag nicht zuletzt daran, dass diese klar und für jeden gut nachvollziehbar waren", sagt der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP). Ganz anders stelle sich die Angelegenheit aber dar, wenn es um die Nutzung von Badeseen und Schwimmbädern gehe.

"Jeder, der will, kann derzeit an den Pleschinger oder den Pichlinger See fahren. Denn alles, was nicht dezidiert verboten ist, ist erlaubt. Die Parkplätze sind offen, die Liegewiesen auch. Wer mit einer Person aus dem gleichen Haushalt kommt, kann nahe beieinander liegen. Wenn dies nicht der Fall ist, muss man auf der Liegewiese einen Meter Abstand halten", erklärt Luger die derzeit gültige Regelung, die gestern auch im Linzer Krisenstab Thema war. Für das Schwimmen im Wasser würden die gleichen Regeln gelten. Mindestens einen Meter Abstand zu allen anderen Badegästen, außer man lebt im selben Haushalt.

Soweit die Lage bei den Seen. Für die Schwimmbäder hingegen lasse eine klare Regelung auf sich warten. Theoretisch könnte die Stadt ihre Freibäder – das größte davon ist das Parkbad – öffnen, um den Linzern zumindest die Nutzung der Liegewiesen zu ermöglichen. Ob allerdings auch die Schwimmbecken genutzt werden dürfen, sei offen. "Wobei mir hier einmal jemand erklären muss, warum das Schwimmen im See erlaubt sein soll, im Hummelhofbad oder im Parkbad aber nicht. Das wird den Menschen schwer zu erklären sein", sagt Luger.

"Ordentlicher Erlass" nötig

Dies zeige, "warum wir vom Bund dringend Klarheit darüber brauchen, wie es mit den Bädern weitergeht. Da muss ein ordentlicher juristischer Erlass her. Wir Bürgermeister wollen nachvollziehbare Entscheidungen", sagt Luger, der in seiner Funktion als Bezirkshauptmann auch den Linzer Krisenstab leitet.

Üblicherweise sperren die Freibäder – nicht nur in Linz– am 1. Mai auf. Vonseiten des Gesundheitsministeriums hieß es am Mittwoch, dass ein Zeitplan und die Empfehlungen für die Freibäder in Ausarbeitung seien.

Artikel von Anneliese Edlinger Lokalredakteurin Linz a.edlinger@nachrichten.at