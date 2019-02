Bad Schallerbacherin als Berlinale-Star

Der neue Film von Valerie Pachner (31) feierte Weltpremiere im Wettbewerb

Valerie Pachner spielt die Haupt-rolle in „Der Boden unter den Füßen“ Bild: Robert Newald (Newald-Photographie)

Es wird eine Feuertaufe für Valerie Pachner. Mit der Berlinale startet übermorgen eines der renommiertesten Filmfeste Europas. Und die 31-Jährige aus Bad Schallerbach wird dank ihrer Hauptrolle in „Der Boden unter den Füßen“ erstmals im Fokus einer Weltpremiere stehen. Marie Kreutzers Film, eine Charakterstudie über eine arbeitswütige Wiener Jetsetterin, läuft auch im Wettbewerb. So glamourös und – aus Sicht des heimischenKinos – wichtig Pachners Auftritt in Berlin ist, so unaufgeregt hat der Weg dahin begonnen. Die Darstellerin und ihre Regisseurin („Gruber geht“) haben sich einfach auf einen Kaffee getroffen und gespürt: Das wird was.

Eine typische Episode für Pachner. Die Tochter einer Lehrerin und eines Marketingmanagers arbeitet ruhig, aber gekonnt dahin. Dann überrascht sie. Wie 2016, als sie im Film „Egon Schiele“ als Muse und Partnerin des Künstlers von sich Reden machte. Ohne davor an die große Glocke zu hängen, dass sie für Terrence Malick als Frau von Franz Jägerstätter vor der Kamera stand. Dort, wo für frühere Werke des US-Starregisseurs auch Christian Bale und Brad Pitt standen. Der Film soll noch heuer ins Kino kommen.

Ihre ersten Schauspielerfahrungen sammelte Pachner im Jugendclub des Linzer Landestheaters und in einem Film für das Welser Jugendmedienfest Youki. „Doch Schauspielerin zu werden, war nie etwas, was ich definitiv als Ziel hatte“, sagt sie. Nach dem Gymnasium in Wels lebte Pachner ein Jahr lang in Honduras, wo sie an sozialen Projekten mitarbeitete. Danach studierte sie in Wien Internationale Entwicklung. „Ich glaube, ich habe damals ein bisschen das Gefühl gehabt, ich müsse die Welt retten.“

Der Wunsch zu spielen, wurde aber immer stärker. Im ersten Anlauf schaffte sie es ans Max Reinhardt Seminar. Noch bevor sie die Ausbildung beendet hatte, wurde sie ans Münchner Residenztheater geholt. Dem Haus ist sie nach wie vor treu, ihr fixes Engagement hat sie aber gekündigt. Denn viel mehr als jede große Aufmerksamkeit sucht Pachner etwas anderes: künstlerische Freiheit.

