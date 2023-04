Haus stand in Vollbrand: Großeinsatz in Bad Mühllacken

Großeinsatz am Donnerstag im Pesenbachtal: In einem Einfamilienhaus zwischen Bad Mühllacken und Lacken war in den Morgenstunden Feuer ausgebrochen. Laut Landesfeuerwehrkommando ging die Alarmierung um 7:22 Uhr ein. Sieben Feuerwehren aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung rückten an, Alarmstufe Zwei wurde ausgerufen.

"Bei der Anfahrt waren die dunklen Rauchschwaden schon von Weitem zu sehen, das Haus stand in Vollbrand", sagt Thomas Barth, Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Lacken im Gespräch mit den OÖN.

Der Hausbesitzer habe noch versucht, das Feuer selbst zu löschen, konnte aber eine Ausbreitung der Flammen nicht mehr verhindern. Die Einsatzkräfte starteten einen Löschangriff von Außen und konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Bild: FF Bad Mühllacken

Da das Haus direkt an der B132 liegt, musste die Bundesstraße zwischen Lacken und Bad Mühllacken in beide Richtungen gesperrt werden. Es kam zu Behinderungen im Frühverkehr. Wie lange die Sperre noch dauern werde, sei derzeit nicht abzusehen, sagt Barth.

Neben Feuerwehr und Polizei stand auch der Samariterbund Feldkirchen im Einsatz. Ersten Informationen zufolge wurde niemand verletzt. Der Einsatz dauerte am Vormittag noch.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

Autorin Judith Pointner Redakteurin Online Judith Pointner

