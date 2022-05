Bad Ischler will Papierflieger-Weltmeister werden

Für die Red Bull Paper Wings - die offizielle Papierflieger-Weltmeisterschaft- im Hangar-7 sind mehr als 100 Teilnehmer aus 57 Ländern qualifiziert. Den Bewerb gibt es seit 2006, er findet alle drei Jahre statt. Bislang ist es noch keinem Österreicher gelungen, einen Podestplatz zu erreichen.

Der 26-jährige Lehramtsstudent (Sport und Geographie) Daniel Keil aus Bad Ischl tritt heuer für Österreich in der Kategorie „Flugdauer“ an. Dabei geht es darum, einen Papierflieger so zu werfen, dass er möglichst lang in der Luft bleibt. Die Regeln sind klar: Es darf nur ein Blatt A4-Papier verwendet werden. „Es darf auch nur gefaltet werden, kleben oder schneiden ist verboten“, sagt Keil. Neben Flugdauer ist Österreich auch noch in den Kategorien „Distanz“ und „Aerobatics“ vertreten. In dieser Kategorie müssen die Athleten besonders kreativ sein und mit ihren Ideen eine Fachjury, bestehend aus Skydiverin Maja Kuczinska, Kunstflugpilot Dario Costa und Snowboard Doppel-Olympia-Siegerin Anna Gasser, überzeugen.

Mit der österreichweiten besten Zeit von 8,96 Sekunden qualifizierte sich Keil in der nationalen Vorausscheidung für die Weltmeisterschaft. „Wichtig sind eine stumpfe, stabile Nase und breite Flügel. Dann schieße ich gerade nach oben, der Flieger soll dann in möglichst langsamen Kreisbewegungen nach unten gleiten“.

Video: Mit diesem Flug sicherte sich Daniel Keil das Ticket für die Weltmeisterschaft

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Mit Luft kennt sich Keil bestens aus. Der 26-Jährige ist neben seinem Studium als OÖ. Landestrainer für die Sparten Sprunglauf und Nordische Kombination verantwortlich und ist auch selbst noch als Skispringer aktiv. Mediales Interesse konnte der Bad Ischler als Trainer des belgischen Skispringers Jeno Farinon erreichen. So gelang es ihm, dem absoluten Skisprung-Anfänger in nur zehn Tagen zum belgischen Rekord von 37 Metern zu verhelfen.

Teilnahme nur durch Zufall

Dass er überhaupt teilgenommen hat, verdankt der Student dem Zufall. „Ein Skisprungkollege hat mir am Vorabend der Qualifikation um 23 Uhr auf WhatsApp geschrieben und gefragt, ob wir da nicht mitmachen. Ich fand das ganz witzig und hatte am Vormittag keine Uni, also war ich dabei“, sagt Keil. Dass die Veranstaltung dann aber den ganzen Tag dauern würde und er am Schluss tatsächlich gewinnt, damit hätte er nie gerechnet. „Natürlich gehört auch eine Menge Glück dazu. Ich habe vor dem zweiten und letzten Wertungsdurchgang noch einmal komplett umgebaut“.

Für die OÖN-Leser hat der Bad Ischler eine Anleitung parat, wie man den perfekten Papierflieger baut:

Eine besondere Affinität zu den Fluggeräten hat Keil nicht. „Natürlich habe ich als Kind, wie jeder andere auch, gerne Papierflieger gebaut. Zu meinem achten Geburtstag hat mein Papa einen Papierflieger-Wettkampf veranstaltet, aber da war ich richtig schlecht. Dass ich selbst Skispringer bin ist aber sicher kein Nachteil".

Beim Bewerb selbst wird nichts dem Zufall überlassen: Der Hangar-7 ist 100 Meter lang, 70 Meter breit und 15 Meter hoch und zudem komplett abgeriegelt, es herrscht also Windstille.

57 Athleten haben am Freitag zwei Versuche, eine Bestzeit aufzustellen. Die Top 15 qualifizieren sich dann für das große Finale am Samstag. „Die besten zehn der Welt sind unantastbar“, bleibt Keil realistisch. „Die werden von technischen Universitäten unterstützt, um den optimale Papierflieger zu bauen. Der Weltbeste aus der Qualifikation hat eine Zeit von 13,3 Sekunden. Die Top 15 und somit das Finale zu erreichen, wären für mich schon ein Wahnsinn“, sagt der 26-Jährige. Sein Motto für das Wochenende: „Morgen habe ich Spaß an der Freude“, ein Insider unter seinen Skispringer-Kollegen.