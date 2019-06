Bad Ischler schoss mit Pfeil und Bogen auf Ex-Freundin

Wo versteckt sich der 50-Jährige? Diese Frage stellten sich nicht nur die Bewohner von Bad Ischl, sondern auch die Polizei. Selbst nach zwei Großeinsätzen fehlte bis Redaktionsschluss jede Spur zu dem Mann, der seine Ex-Freundin gleich zweimal in Angst und Schrecken versetzt haben soll.

Das erste Mal, als er ihr einen Zettel mit den Worten "Ich will nicht mehr" hinterließ. Die besorgte Frau ging Mittwoch früh zur Polizei, aus Angst, ihr Ex könnte Suizid begehen. Polizisten starteten eine erfolglose Suche. Stunden später, kurz nach 18 Uhr, dann der zweite Schock für die ehemalige Lebensgefährtin: Als die Frau auf einer Gartenbank vor ihrem Haus saß, flog plötzlich ein Pfeil in ihre Richtung und schlug zehn Meter neben ihr ein. Abgefeuert haben soll ihn ihr Ex-Freund, der ein geübter Sportbogenschütze ist.

Die Ermittler gehen aber davon aus, dass der 50-Jährige bewusst danebengeschossen hat und die Frau damit einschüchtern wollte. Nach diesem Angriff hat die Exekutive alle verfügbaren Kräfte zusammengetrommelt: Das Sondereinsatzkommando Cobra, ein Polizeihubschrauber, Streifen und auch Hunde suchten fieberhaft nach dem 50-Jährigen, jedoch erneut ohne Erfolg. Donnerstag früh ist die Suche nach dem Mann fortgesetzt worden: "Es sind alle verfügbaren Streifen aus dem Bezirk Gmunden im Großraum Bad Ischl im Einsatz gestanden", sagt Michael Babl, Pressesprecher der Polizei. Insgesamt waren gestern 30 Polizisten und vier Hunde im Einsatz.

Erst vor drei Wochen hatte sich das Paar getrennt. Mit dieser Situation kam der 50-Jährige nicht zurecht, es gab Streit, der letztlich eskalierte und den Mann offenbar in eine Ausnahmesituation versetzte.

Video: Der Vorfall in Bad Ischl war auch Thema in OÖN-TV.

Ex-Freundin gefährdet

Oberste Priorität hat für die Polizei der Schutz der Frau. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der 50-Jährige seine Ex noch einmal attackiert. Während der intensiven Suche liefen im Hintergrund aber bereits Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei gegen den Mann wegen gefährlicher Drohung.

In Bad Ischl hat der Großeinsatz Mittwochabend für Aufsehen und auch Kritik gesorgt. Straßensperren, Cobra-Beamte, Polizeihubschrauber – die Menschen waren verunsichert. Im Internet gab es sogar Spekulationen über einen möglichen Amoklauf. Kritik gab es, weil es über Stunden keine offiziellen Informationen zu dem Zwischenfall gab.

