Bad Ischler (51) baute 30 Jahre lang Cannabis an: Haft

Auf die Schliche kamen ihm die Behörden schon Mitte Jänner, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach vertraulichen Hinweisen, dass der 51-Jährige in einem Einfamilienhaus in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) Cannabispflanzen anbaue, durchsuchten Beamte der örtlichen Polizeiinspektion sowie des Landeskriminalamts (LKA) das Gebäude. Im Keller fanden sie eine Aufzuchtanlage, in den Wohnräumen getrocknete Cannabisblüten und diverse Suchtgiftutensilien. Aus dem jüngsten Anbauzyklus stellte die Polizei 720 Gramm rauchfertige Cannabisblüten sicher.

Mittlerweile sind die Ermittlungen abgeschlossen, die Staatsanwaltschaft Wels brachte bereits am 25. Februar eine Anklageschrift gegen den Bad Ischler ein. Ihm wird zur Last gelegt, dass er zwischen 1994 und 17. Jänner 2025 rund 20 Kilo Cannabiskraut erzeugt, dieses zum Teil selbst konsumiert und zum Teil an acht bisher bekannte Abnehmer verkauft haben soll.

Zu Beginn war der 51-Jährige vor der Polizei noch umfassend geständig. Auf diese Angaben bezieht sich die Anklage. Im Laufe der Ermittlungsverfahrens änderte er seine Angaben sowohl was die erzeugte Cannabismenge als auch den Tatzeitraum. Er befindet sich in U-Haft.

