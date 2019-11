Bad Ischl wartet auf die Entscheidung der EU

Nach der Entscheidung, wer 2024 EU-Kulturhauptstadt wird, wird nur einer des Trios St. Pölten, Dornbirn oder Salzkammergut jubeln.

Die Oberösterreicher sind guter Dinge und waren nach ihrem Auftritt vor der zwölfköpfigen EU-Jury in Wien zufrieden. Dass die Entscheidung längst zugunsten von St. Pölten gefallen ist, wie es in der Gerüchteküche heißt, hat dabei die Nervosität nicht verschwinden lassen. Zumal andere Gerüchte davon ausgingen, dass nur noch Dornbirn und das Salzkammergut im Rennen sein würden.

Stefan Heinisch vom fünfköpfigen Bad Ischler Bewerberteam sah durchaus ein großes Interesse der Jury am Thema Tourismus. Denn hier ist bekanntlich in der Salzkammergut-Bewerbung das Thema Massentourismus im Blickfeld, wobei es vor allem auch um Alternativen dazu geht, die entwickelt werden sollten. Und gleichzeitig will die Region das EU-Kulturhauptstadtjahr dazu nutzen, Regionen wie das Almtal zu fördern, das hinsichtlich Nächtigungen noch Schwächen hat.

Auch in St. Pölten sieht man der Entscheidung mit Spannung entgegen. Nach der Präsentation vor der EU-Jury hatte auch Projektleiter Jakob Redl ein gutes Gefühl. Wie auch immer die Bewerbung ausgeht, so sei ein Ruck durch die Stadt gegangen. "Egal, mit wem man spricht, man merkt, dass alle das wirklich wollen", so Redl.

Großes Lob hätten von der Jury auch die Bewerber von "Dornbirn plus" bekommen. Heute um 10 Uhr hat das Warten ein Ende.