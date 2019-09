Bad Ischl: Motorradfahrer raste mit 168 km/h in 80er-Zone

Polizisten aus Bad Ischl führten am Mittwoch gegen 21.15 Uhr gerade ein Verkehrskontrolle durch, als ihnen ein Motorradlenker auffiel, der an einer nicht erlaubten Stelle überholte. Per Laser stellten sie fest, dass der 27-Jährige mit 168 km/h in der 80er-Zone unterwegs war. Sofort nahmen sie die Verfolgung auf, konnten aber erst nach etwa fünf Kilometern zu ihm aufschließen, als er von einer Kolonne aufgehalten wurde. Wiederum überholte er trotz Überholverbot mit weit überhöhter Geschwindigkeit. Kurz vor dem Ortsgebiet Bad Ischl konnten die Polizisten den Lenker anhalten. Ein Test ergab eine Alkoholisierung von 0,56 Promille. „Eine Rechtfertigung für seine Fahrweise hatte der 27-Jährige nicht“, heißt es von der Polizei. Er wird wegen insgesamt acht Übertretungen angezeigt

