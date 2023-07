Bad Ischl hat schon neun Jahre Erfahrung mit Tempo 30

Als eine der ersten Gemeinden in Oberösterreich führte Bad Ischl im Mai 2014 flächendeckend Tempo 30 im Stadtgebiet ein. Nur die FPÖ stimmte dagegen. Sie vertraute der "Eigenverantwortung der Autofahrer" und befürchtete, "dass die Stadt zum Radar-Jagdgebiet erklärt wird".

Es hagelte Strafmandate

Tatsächlich hagelte es nach dem Aufstellen der 30-km/h-Schilder an den Stadteinfahrten Strafmandate. Und weil diese erst Wochen nach der Geschwindigkeitsübertretung zugestellt wurden, tappten manche Autofahrer bis dahin noch mehrere Male in die Radarfallen. Der Unmut war entsprechend groß, und drei Jahre später gestand Bürgermeister Hannes Heide (SPÖ), er habe einen Fehler gemacht, als er zeitgleich mit Einführung der Temporeduktion Radarboxen angeschafft habe. Wobei die Stadtgemeinde finanziell durchaus davon profitierte. Rund eine Million Euro pro Jahr spülen die Radarkästen in die Stadtkasse.

Inzwischen hat sich der überwiegende Teil der Bevölkerung mit Tempo 30 arrangiert. Der grüne Mobilitätsstadtrat Martin Schott ist naturgemäß sehr zufrieden damit. "Wenn es die Regelung nicht schon gäbe, müsste man sie jetzt einführen", sagt er. Und es sei bezeichnend, dass viele Menschen in peripheren Ortsgebieten, in denen noch Tempo 50 gelte, ebenfalls die Reduzierung auf 30 km/h einfordern würden.

Der heutige FPÖ-Obmann Josef Loidl war schon dabei, als seine Partei vor neun Jahren gegen die flächendeckende Temporeduktion stimmte. Er würde das auch heute wieder tun. "Ich bin für 30 km/h vor Schulen und anderen neuralgischen Punkten", sagt er. "Es gibt aber auch Straßenzüge, in denen 40 oder 50 km/h problemlos möglich wären." Umgekehrt sei das Verkehrsaufkommen im Stadtzentrum meistens so groß, dass im Stop-and-go-Verkehr ohnehin niemand 30 km/h fahren könne. "Wir werden als FPÖ Bad Ischl aber nicht die Rückkehr zur alten Regelung fordern", sagt Loidl. "Bad Ischl hat jetzt ganz andere Probleme, um die sich die Politik kümmern sollte." (ebra)

