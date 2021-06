Bad Ischl: Feuerwehren kämpfen gegen Waldbrand 

Gegen einen Waldbrand kämpften Feuerwehren in Bad Ischl. In einem Latschenfeld am 1557 Meter hohen Gartenzinken war ein Feuer ausgebrochen. 100 Mann der vier Feuerwehren Rußbach, St. Agatha, St. Wolfgang und Wirling, sowie zwei Hubschrauber standen im Einsatz. „Der Brandherd ist etwa 15 mal 15 Meter groß, wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar“, sagt Bezirks-Feuerwehrkommandant Stefan Schiendorfer.