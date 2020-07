Bad Hall: Corona-Infizierter besuchte Lokal und Freibad

Aktuelle Tests der Gesundheitsbehörden haben bei einer Person aus dem Bezirk Steyr-Land eine Infektion mit Covid-19 nachgewiesen. Diese besuchte am 3. Juli in der Zeit von 21 Uhr bis 23 Uhr das Lokal "Riano" in Bad Hall und am 4. sowie 5. Juli das Buffet des Freibads Bad Hall.

Die Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land rät daher Besuchern des Lokals und des Freibad-Buffets ihren Gesundheitszustand genau zu beobachten.

Im Fall auftretender Symptome wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Katarrh der oberen Atemwege, Fieber, trockenem Husten oder plötzlichem Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns sollte umgehend die telefonische Gesundheitsberatung 1450 kontaktiert werden.

