Er fühle sich zu Unrecht als Impfgegner bezeichnet, sagt Andreas Grabner in seiner virtuellen Dankesrede in sozialen Medien. Um nur 25 Sekunden später klarzustellen, dass "es mittlerweile mehr Impfschäden gibt als Menschen, die an diesem gefährlichen Virus erkrankt sind". Belege dafür liefert der Gastronom, der in Bad Goisern bei der Gemeinderatswahl für "Menschen, Freiheit, Grundrechte" (MFG) angetreten ist, keine.