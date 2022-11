Mit den amerikanischen Rock’n’Roll-Ikonen KISS einmal lässig von Los Angeles nach Cabo San Lucas in Mexiko auf einem Luxus-Kreuzfahrtschiff schippern und ein paar Konzerte mit der eigenen Band spielen – für Sängerin Deniz Malatyali aus Bad Goisern ging dieser Traum in Erfüllung. Die 29-Jährige war mit ihrer Band Cil City Teil des Musikprogramms der diesjährigen "The KISS Cruise".