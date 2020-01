B156: Salzburg schiebt Lkw-Transitverbot auf

Per Ende Jänner sollte in Salzburg auf der B156 ab Lamprechtshausen, wie mehrfach berichtet, ein Transitverbot für Lkw in Kraft treten – wenige hundert Meter von der Grenze zum Bezirk Braunau entfernt: Nun wird das Transitverbot nach Gesprächen auf Ebene der Bundesländer offenbar bis März ausgesetzt.

Viele Innviertler befürchten, dass sich bei einem Transitverbot auf der B156 viel Ausweichverkehr auf die B147 verlagern werde und eben an dieser Strecke die Belastung weiter erhöhe. Bei einem Treffen auf höchster Landesebene war zuletzt vereinbart worden, in den nächsten Wochen ein gemeinsames „Mobilitätspaket“ für die Grenzregion auszuarbeiten.

Man sei bestrebt, eine Lösung zu finden, die für beide Länder zufriedenstellend sei. Man werde in den nächsten Wochen genau erheben, welche Lkw welche Routen nutzen. Danach werde es ein abschließendes Gespräch geben. Auf Salzburger Seite heißt es sinngemäß, man warte auf Zahlen zum tatsächlichen Transitaufkommen. Die Wirtschaft im Bezirk Braunau hat mit dem auf der Salzburger B156 anstehenden Transitverbot, wie berichtet, wenig Freude. Zumal nicht nur der internationale Transitverkehr ausgeschlossen werden solle.

„Erhebung auf beiden Seiten“

„Derzeit werden auf beiden Seiten weitere Daten erhoben, ich hoffe auf einen erfolgreiches Abschluss der Verhandlungen“, sagt Klaus Berer, Leiter der Wirtschaftskammer Braunau. „Ich hoffe auf eine zukunftsträchtige, vernünftige Lösung für den Transit“, so der neue Braunauer Bezirkshauptmann Gerald Kronberger. Aus dem Innviertel habe man schon lange auf die Belastung durch den Lkw-Transit im Mattigtal hingewiesen und mittels Petitionen ein Gegensteuern erbeten, so SP-Landtagsabgeordneter Erich Rippl aus Lengau mit Kritik in Richtung der oberösterreichischen Landesregierung. Es gelte, den Lkw-Transit, der via Simbach aus Bayern anrollt, per Verordnung zu stoppen – im Sinne des Bezirks Braunau und der Salzburger Seite. Mittels Petitionen haben betroffene Gemeinden im Bezirk Braunau bereits vor Monaten auf die Verkehrsbelastung hingewiesen, so Rippl.

Nun komme offenbar Bewegung in die Angelegenheit. Dies sei auch als ein kleiner Erfolg der Petitionen zu werten. Unter dem Strich gehe es um Bedachtnahme auf beiden Seiten, zumal bei möglichen Gegenmaßnahmen auch die Salzburger Seite betroffen wäre. Und es gehe um Gespräche mit der Politik in Bayern bezüglich einer Transitproblematik via Simbach ins Innviertel und nach Salzburg, so der Innviertler Abgeordnete Erich Rippl.