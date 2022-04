B127: Rücksichtsloser Lenker löste Kollision aus - 28-Jährige schwer verletzt

Der 49-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach fuhr gegen sieben Uhr früh auf der B127 Richtung Linz. Bereits vor der Kleinzeller Kreuzung streifte der 49-Jährige bei rücksichtslosen Überholvorgängen zwei Fahrzeuge. Diese wurden zum Teil erheblich beschädigt.

Bei der Kleinzeller Kreuzung versuchte der Mann dann den vor ihm fahrenden Wagen einer 28-Jährigen aus dem Bezirk Rohrbach zu überholen. Dabei dürfte er allerdings den Pkw der Frau links hinten touchiert haben und wollte sich wieder dahinter einordnen.

Hier passierte der Unfall:

28-Jährige in Wrack eingeklemmt

Das Fahrzeug des 49-Jährigen kam rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen eine Straßenlaterne und mehrere Verkehrszeichen und schleuderte über eine Böschung auf eine Wiese. Der Wagen der 28-Jährigen geriet ins Schleudern, drehte sich um etwa 180 Grad und schlitterte auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß das Auto der Frau mit dem Heck gegen einen entgegenkommenden Linienbus, gelenkt von einem 40-Jährigen aus Linz. Der Anprall war so heftig, dass das Heck des Pkw bis zur Mitte des Wagens eingedrückt wurde.

Die 28-Jährige wurde schwerverletzt im Fahrzeug eingeklemmt. Die Mannschaft einer zufällig vorbeikommenden Rettung leistete gemeinsam mit anderen Helfern Erste Hilfe.

Die Fahrertür wurde gewaltsam aufgerissen und die Lenkerin befreit. Sie wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber zum Kepler Uniklinikum geflogen. Der 40-jährige Busfahrer wurde unbestimmten Grades verletzt und in das Unfallkrankenhaus Linz gebracht.

Lenker leugnete Beteiligung am Unfall

Der 49-Jährige bestritt vorerst eine Beteiligung am Unfall. Er gab an, dass er dem schleudernden Pkw der 28-Jährigen ausgewichen und dadurch von der Straße abgekommen sei. Bei der Spurensicherung am Fahrzeug des 49-Jährigen konnte jedoch ein direkter Zusammenhang nachgewiesen werden. Ein kleiner Teil des Rücklichtes des Pkw der 28-Jährigen steckte im Türfalz des Autos des 49-Jährigen.