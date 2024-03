Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen 19:50 Uhr im Gemeindegebiet von St. Martin im Mühlkreis. Ein 37-jähriger Linzer fuhr mit seinem Pkw auf der Landshaager Landesstraße Richtung St. Martin. Im Bereich Unterhart wollte er einen anderen Pkw überholen und scherte dazu auf die Gegenfahrbahn aus.

Lesen Sie auch: 56-jähriger Mühlviertler stürzte von Dach 5 Meter in die Tiefe

In diesem Moment kam ihm aber ein 42-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach mit seinem Pkw entgegen. Bei dem Zusammenstoß der Autos wurde der 37-Jährige schwer und der 42-Jährige sowie sein siebenjähriger Sohn leicht verletzt. Die Wucht des Aufpralls der beiden Fahrzeuge war so groß, dass Fahrzeugeteile in bis zu 160 Metern Entfernung zum Liegen kamen.

Bildergalerie: Autoteile auf 160 Meter verstreut: Schwerer Verkehrsunfall im Mühlviertel (Foto: TEAM FOTOKERSCHI / MARTIN SCHARINGER (TEAM FOTOKERSCHI / MARTIN SCHARINGER)) Bild 1/12 Galerie ansehen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper