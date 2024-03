Autos gekauft und nie bezahlt: Kirchdorfer (30) von der Polizei geschnappt

Der Beschuldigte wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wels gebracht.

Der 30-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf hatte bei mehreren Autohäusern im Bezirk Gmunden Pkw gekauft und nie bezahlt. Die Autoverkäufer täuschte er mit ungedeckten Überweisungsbestätigungen aus Selbstüberweisungsautomaten seiner Bank und brachte sie so dazu, ihm die Fahrzeuge zu übergeben. Die Autos wollte er verpfänden, um an Bargeld zu kommen. Zudem fälschte der Beschuldigte eine Verfügervollmacht, in der er den Namen seiner Frau einsetzte und ihre Unterschrift fälschte.

Bei seiner Einvernahme war der 30-Jährige voll geständig. Er wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wels gebracht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.