Autolenker übersah Rennradfahrer - Radler verletzt

Der 56-Jährige Radfahrer aus dem Bezirk Braunau fuhr am Mittwochnachmittag, gegen 16 Uhr, mit seinem Rennrad auf der Kapellenstraße vom Ortszentrum Lengau kommend Richtung Friedburg. Zur gleichen Zeit lenkte ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Braunau seinen Pkw von einem Parkplatz in Lengau Richtung Kreuzung mit der Kapellenstraße. Beim Einbiegen nach links wurde der Autolenker von der Sonne geblendet, so sagte er es den Polizeibeamten, auch sei ihm von geparkten Autos die Sicht verstellt gewesen, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Dabei erlitt der 56-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde in das UKH Salzburg eingeliefert.