Autolenker übersah abbiegenden Mopedfahrer

Der 16-Jährige war mit seinem Moped auf der Haugstein Straße in Richtung Esternberg unterwegs. Im Ortsgebiet von Achleiten wollte er nach links in einen Güterweg einbiegen. Dazu gab er mit der Hand ein Abbiegezeichen. Ein dahinterfahrender 34-Jähriger aus dem Bezirk Schärding dürfte das übersehen haben und setzte zum Überholen an. Dabei streifte er den Mopedlenker, wodurch dieser von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben stürzte. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Lkh Schärding eingeliefert.

