Tödlicher Unfall mit Innviertler Oldtimer-Gruppe: Prozess gegen Lenker

Die Anklage lautet auf fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung, Bei einer Verurteilung droht eine Strafe von bis zu zwei Jahre Haft. Das berichtete das "Volksblatt" in seiner Mittwoch-Ausgabe.

Der Mühlviertler war am 3. Juni mit seinem Auto, in dem auch seine Ehefrau saß, im Gemeindegebiet von Saxen (Bezirk Perg) in eine Gruppe von Mopedfahrern gerast. Die Innviertler im Alter zwischen 25 und 63 Jahren waren auf einer Rundfahrt durch das untere Mühlviertel. Wegen einer Panne stoppten sie und ihr Begleitfahrzeug in einer Ausweiche der B3. Die Zweiradfahrer wurden vom Fahrzeug erfasst und ins angrenzende Kornfeld geschleudert. Zwei Männer im Alter von 29 und 48 Jahren überlebten den Verkehrsunfall nicht, weitere fünf Personen wurden verletzt, drei davon mussten reanimiert werden.

Der Angeklagte konnte mangels Erinnerung keine Angaben zu dem Unfallhergang machen. Laut einem von der Justiz beauftragten Gutachter führte ein Fahrfehler des 65-Jährigen zu dem tragischen Verkehrsunfall. Einen technischen Defekt am Wagen oder einen Sekundenschlaf des Pkw-Lenkers schloss er aus. Der Prozess im Landesgericht Linz ist für 8. November anberaumt.