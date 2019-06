Autolenker schlief kurz ein und fuhr gegen Schaufenster

Ein 61-Jähriger aus dem Bezirk Braunau am Inn lenkte seinen Pkw am heutigen Freitag auf der Salzburger Straße in Braunau am Inn stadteinwärts.

An einer Kreuzung wollte der Mann nach links einbiegen. Dabei dürfte der 61-Jährige kurz eingeschlafen sein und fuhr mit seinem Wagen in ein Schaufenster.

Der Mann blieb unverletzt, am Pkw entstand Totalschaden. Die Höhe des Schadens am Schaufenster und an der Gebäudefassade ist bislang noch unbekannt.